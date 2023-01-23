『ハリソン・ハーツ アルトサクソフォン用リガチャー A2 ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 18時 28分に出品され03月21日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハリソン・ハーツ アルトサクソフォン用リガチャー A2 ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ
【商品説明】
・H形状でお馴染みの【ハリソン・ハーツ】、逆締めリガチャーの大定番です!
・Made in Japan の技術でオリジナルよりも精巧な造りで再現しました。
・※A2=セルマー・マウスピース(S80、S90、SOLOIST)用。径の太いマウスピースには使用できません。
・国内メッキ工場ならではの良質な表面仕上げ。
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 5.20 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8202円
247 入札履歴
終了
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