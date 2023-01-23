『Sidas インソール 3Feetアクティブ ： M:25.0cm-26.5cm【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 15時 01分に出品され05月03日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「シダス(Sidas)」より引用"
【商品名】
Sidas インソール 3Feetアクティブ ： M:25.0cm-26.5cm
【商品説明】
・Dynamic arch flex shell for stability and soft feel
・Equipped with high rebound pads on the forefoot to strengthen the power of the kicking， and improve the propulsion power necessary for sports
・Kakato gel provides high shock absorption and optimal tuning for shape and size
・Season: All Seaso
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8202円
969 入札履歴
終了
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