Sidas インソール 3Feetアクティブ ： M:25.0cm-26.5cm【2024年最新】

商品情報

"画像出典元:「シダス(Sidas)」より引用"



【商品名】

Sidas インソール 3Feetアクティブ : M:25.0cm-26.5cm



【商品説明】

・Dynamic arch flex shell for stability and soft feel

・Equipped with high rebound pads on the forefoot to strengthen the power of the kicking, and improve the propulsion power necessary for sports

・Kakato gel provides high shock absorption and optimal tuning for shape and size

・Season: All Seaso



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。