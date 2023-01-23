『8cmウッドコーンスピーカー DCU-F101W2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 41分に出品され04月19日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スピーカーユニット
【商品名】
8cmウッドコーンスピーカー DCU-F101W2
【商品説明】
・アルミダイキャストフレーム
・アルミ製フェイズプラグ
・ゴムエッジ採用フルレンジスピーカー
・ショートリング採用低歪磁気回路
・マルチレイヤー ウッドコーン
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格8201円
964 入札履歴
終了
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