『アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 大容量 旅行 部活 合宿 2WAY ショルダーバッグ キャリーバッグ レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 50分に出品され03月31日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 大容量 旅行 部活 合宿 2WAY ショルダーバッグ キャリーバッグ レッド
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長128cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ33cmxヨコ53cmxマチ26cm
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・持ち手の全長:57cm
・留め具の種類: ファスナー
・重量:590g
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 57.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8201円
258 入札履歴
終了
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