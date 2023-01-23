『コケのインテリア コケリウム 栽培キット テラリウム キット 苔盆栽 セット コケリウムキット オーバル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 41分に出品され03月16日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コケのインテリア コケリウム 栽培キット テラリウム キット 苔盆栽 セット コケリウムキット オーバル



【商品説明】

・コケリウム初挑戦の方でも簡単に始められるお得なキットです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。