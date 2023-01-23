『プリジェル ジェルネイル セブンティーズ6色セット カラージェル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 46分に出品され03月13日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリジェル ジェルネイル セブンティーズ6色セット カラージェル
【商品説明】
・内容量:6個セット
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :30*30*20mm
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 13.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8201円
875 入札履歴
終了
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