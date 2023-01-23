『プリジェル ジェルネイル セブンティーズ6色セット カラージェル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 46分に出品され03月13日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリジェル ジェルネイル セブンティーズ6色セット カラージェル



【商品説明】

・内容量:6個セット

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :30*30*20mm



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。