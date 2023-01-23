『RENPHO 首エステ ネックウォーマー ローラー付き 回転方向調節可 ネックエステ ヒーター機能搭載 全身使用可能 3段階のスピードあり【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 52分に出品され04月25日 21時 52分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RENPHO 首エステ ネックウォーマー ローラー付き 回転方向調節可 ネックエステ ヒーター機能搭載 全身使用可能 3段階のスピードあり
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 41.10 cm
重量 : 2.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8201円
27 入札履歴
終了
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