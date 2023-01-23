『Fender パーツ Deluxe 4-String Bass Bridge Assembly (04-10)， Ch【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 36分に出品され03月10日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fender パーツ American Deluxe 4-String Bass Bridge Assembly (04-10)， Ch
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.27 cm
横幅 : 7.11 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8201円
846 入札履歴
終了
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