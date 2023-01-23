『SEIKO セイコー チューナー&メトロノーム アナログメーター搭載 SMP100【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 13分に出品され03月10日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEIKO セイコー チューナー&メトロノーム アナログメーター搭載 SMP100



【商品説明】

・チューナー基準ピッチ:A=410~450Hz

・メトロノームテンポ範囲:30~250回/分

・モード:チューナー、基準音、メトロノーム

・針式チューナー搭載

・電源:単4乾電池×2本



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 18.10 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。