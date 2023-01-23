『Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア(新仕様) 単体 ブラウン キャンプ アウトドア 椅子 チェア 折りたたみ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 07時 25分に出品され03月03日 07時 25分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドアチェア

【商品名】

Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア(新仕様) 単体 ブラウン キャンプ アウトドア 椅子 チェア 折りたたみ



【商品説明】

・サイズ:約W54×H64×D58cm

・収納サイズ：約W59×H18×D8cm

・座面高:約32cm

・耐荷重：約100kg

・重量：約3.4kg



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 3.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。