『Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア(新仕様) 単体 ブラウン キャンプ アウトドア 椅子 チェア 折りたたみ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 07時 25分に出品され03月03日 07時 25分に終了予定です。即決価格は8,201円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドアチェア
【商品名】
Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア(新仕様) 単体 ブラウン キャンプ アウトドア 椅子 チェア 折りたたみ
【商品説明】
・サイズ:約W54×H64×D58cm
・収納サイズ：約W59×H18×D8cm
・座面高:約32cm
・耐荷重：約100kg
・重量：約3.4kg
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8201円
564 入札履歴
終了
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