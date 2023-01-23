eno(イノー) DoubleNest Gry/Grn/Bl DHREI01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

eno(イノー) DoubleNest Gry/Grn/Bl DHREI01



【商品説明】

・enoハンモックの中で中心的な存在のハンモックです。名前からすると二人用と思うかもしれませんが、これは一人でいろいろな使い方や居住性を重視すると一番何でも使えるハンモックのサイズです。もちろん二人で腰かけることも可能です。

・耐荷重 / 約180kg 寸法 / 約2.84ｍ×1.88ｍ 重さ / 約539g 素材 / 70D Hgih Tenacity Nylon Taffeta 備考 / 専用カラビナ付（登はん用ではありません）



【サイズ】

高さ : 10.41 cm

横幅 : 13.97 cm

奥行 : 15.75 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。