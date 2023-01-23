『HOFEINZ スピーカー内蔵 Bluetooth出力 AM FMラジオ マルチレコードプレーヤー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 46分に出品され04月10日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,200円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HOFEINZ スピーカー内蔵 Bluetooth出力 AM FMラジオ マルチレコードプレーヤー
【商品説明】
・【Bluetooth出力】レコードを楽しみながら、より高音質を楽しみたい場合は、本製品とBluetoothスピーカーを接続できます。
・【デザイン】昔ながらの外観と便利な制御機能を備えた美しい木材外観
・【使いやすいマルチ機能】レコード、AM/FMラジオ、AUX外部入力、RCAオーディオ出力が再生可能 。
・【自動停止ターンテーブル】レコードの三つ速度（33/45/78回転数/分）をサポートします。ダイヤモンドスタイラスがついたベルト駆動ターンテーブル
・【適用シーン】インテリアとしてもご利用して頂ける。お家のリビング、オフィス、喫茶店、ホテルのロビー、クラブなど様々なシーンに対応可能。機能性と鑑賞性を両立させたため、プレゼントにも最適で
【サイズ】
高さ : 19.05 cm
横幅 : 36.83 cm
奥行 : 37.46 cm
重量 : 3.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8200円
376 入札履歴
終了
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