『HOFEINZ スピーカー内蔵 Bluetooth出力 AM FMラジオ マルチレコードプレーヤー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 46分に出品され04月10日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,200円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HOFEINZ スピーカー内蔵 Bluetooth出力 AM FMラジオ マルチレコードプレーヤー

【商品説明】

・【Bluetooth出力】レコードを楽しみながら、より高音質を楽しみたい場合は、本製品とBluetoothスピーカーを接続できます。

・【デザイン】昔ながらの外観と便利な制御機能を備えた美しい木材外観

・【使いやすいマルチ機能】レコード、AM/FMラジオ、AUX外部入力、RCAオーディオ出力が再生可能 。

・【自動停止ターンテーブル】レコードの三つ速度（33/45/78回転数/分）をサポートします。ダイヤモンドスタイラスがついたベルト駆動ターンテーブル

・【適用シーン】インテリアとしてもご利用して頂ける。お家のリビング、オフィス、喫茶店、ホテルのロビー、クラブなど様々なシーンに対応可能。機能性と鑑賞性を両立させたため、プレゼントにも最適で



【サイズ】

高さ : 19.05 cm

横幅 : 36.83 cm

奥行 : 37.46 cm

重量 : 3.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。