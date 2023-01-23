『FRＴホームサーキット・ テーブルサーキット（フリーレイアウト・ラージ サイズ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 01時 18分に出品され03月08日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FRＴホームサーキット・ テーブルサーキット（フリーレイアウト・ラージ サイズ）
【商品説明】
・130cm x 73cmのラージテーブルサイズ
・テーブル上のRCスタジアム！ターボレーシング、チョロＱサイズのRCカー向けサーキット
・フリーレイアウト仕様・自由なコースデザインが可能
・使用後は壁掛けスタイルで収納可能。
・立体型ゼブラ採用のフルクローズド型サーキット
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8199円
222 入札履歴
終了
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