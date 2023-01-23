『FRＴホームサーキット・ テーブルサーキット（フリーレイアウト・ラージ サイズ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 01時 18分に出品され03月08日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FRＴホームサーキット・ テーブルサーキット（フリーレイアウト・ラージ サイズ）



【商品説明】

・130cm x 73cmのラージテーブルサイズ

・テーブル上のRCスタジアム！ターボレーシング、チョロＱサイズのRCカー向けサーキット

・フリーレイアウト仕様・自由なコースデザインが可能

・使用後は壁掛けスタイルで収納可能。

・立体型ゼブラ採用のフルクローズド型サーキット



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。