『ATH-PRO700MK2 オーディオテクニカ オーバーヘッド 装着方式ヘッドホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 09分に出品され03月10日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイプ：オーバーヘッド 装着方式：両耳 構造：密閉型 駆動方式：ダイナミック型 再生周波数帯域：5Hz〜35kHz

【audio-technica】【ATHPRO700MK2】