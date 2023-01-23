『ペディグリー デンタエックス カットタイプ 超小型・小型犬用 80g×36個 (ケース販売)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 12時 01分に出品され03月20日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペディグリー デンタエックス カットタイプ 超小型・小型犬用 80g×36個 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :15.5×2.0×22.0cm

・本体重量:0.0kg



【サイズ】

高さ : 21.20 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 4.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。