『フランスベッド正規品 ベッドパッド キナリ色 シングル(97×195cm) 「グッドスリーププラス バイオベッドパッド」 抗菌 防臭 ウォッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 24分に出品され03月28日 04時 24分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フランスベッド正規品 ベッドパッド キナリ色 シングル(97×195cm) 「グッドスリーププラス バイオベッドパッド」 抗菌 防臭 ウォッ



【商品説明】

・サイズ：97×195ｃｍ



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。