『[ タケオキクチ ] ネクタイ 「成人・入学・入社お祝い」ネクタイ&ピン ギフトセット G8701022 メンズ ネイビーマイクロ小紋(593) 00【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 26分に出品され04月10日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,199円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国/地域:ネクタイ：中国 タイバー：日本 メイン素材:ネクタイ：シル

00，ネクタイ全長:142cm，ネクタイ幅:8cm，タイバー全長:5.5cm，タイバー幅:0.5cm，付

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