『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer 1.25インチ正立天頂プリズム カセグレン式 屈折式天体望遠鏡用 492413【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 16分に出品され03月31日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer 1.25インチ正立天頂プリズム カセグレン式 屈折式天体望遠鏡用 492413
【商品説明】
・-----
・スカイエクスプローラー 1.25インチ 正立天頂プリズム
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 12.50 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8198円
602 入札履歴
終了
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