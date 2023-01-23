『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer 1.25インチ正立天頂プリズム カセグレン式 屈折式天体望遠鏡用 492413【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 16分に出品され03月31日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer 1.25インチ正立天頂プリズム カセグレン式 屈折式天体望遠鏡用 492413



【商品説明】

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・スカイエクスプローラー 1.25インチ 正立天頂プリズム

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。