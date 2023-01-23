『DJI Osmo Pocket コントローラーホイール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 22時 37分に出品され03月13日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DJI Osmo Pocket コントローラーホイール
【商品説明】
DJI Osmo Pocket コントローラーホイール
X07KZG7D1H
【サイズ】
高さ : 4.39 cm
横幅 : 9.02 cm
奥行 : 9.19 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8198円
138 入札履歴
終了
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