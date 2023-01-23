『菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約2.7m×3.6m【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 06分に出品され03月22日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約2.7m×3.6m
【商品説明】
・特長1:二面のハトメピッチが細かく間仕切りカーテンとしてご利用頂けます。
・特長2:紫外線をカットします。
・特長3:透明性に優れています。
・特長4:透明ビニールシートに糸が入ったことにより、強度・耐久性が優れております。
・特長5:屋外の使用に適しております。
・特長6:ヒモが付いておりますので、好きな長さにカットしてご使用ください。
・用途:防雪・暴風・防雨対策
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 31.70 cm
奥行 : 40.20 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8198円
308 入札履歴
終了
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