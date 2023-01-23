『タミヤ ミニ四駆限定シリーズ オーバルホーム立体レーンチェンジ (トリコロール) 94893【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 08時 08分に出品され03月13日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホビー、サイエンス雑誌
【商品名】
タミヤ ミニ四駆限定シリーズ オーバルホーム立体レーンチェンジ (トリコロール) 94893
CMR-X008H0A80W
【商品説明】
・14のセクションを連結する組み立て式
・オーバルホームサーキット立体レーンチェンジタイプのスペシャルカラーバージョン
・サーキットの拡張も可能
・レーンチェンジ部にはマシンの飛び出しを防ぐ透明カバー付き
【サイズ】
高さ : 27.40 cm
横幅 : 52.60 cm
奥行 : 63.20 cm
重量 : 5.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8198円
156 入札履歴
終了
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