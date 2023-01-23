『キム・ジェジュン (KIM JAE JOONG) (JYJジェジュン) / DVD (3disc) J-PARTY YOKOHAMA DVD［限定版/写真集 (100p)］【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 19時 41分に出品され03月08日 19時 41分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【韓流歌手CDアルバム、韓流ドラマOST、書籍(本)、アイドル公式グッズまで！】《韓国からご自宅まで直送！送料無料！の通販ショップ：ソウルライフレコード #K-POP》キム・ジェジュン (JYJジェジュン) / DVD (3disc) J-PARTY YOKOHAMA DVD［限定版/写真集 (100p)］