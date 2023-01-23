『goot(グット) 卓上はんだ吸煙器 SS-10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 01時 52分に出品され03月16日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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電気用品安全法 適合品

RoHS2適合品

定格電圧 100VAC50/60Hz

消費電力 27W(50Hz)/22W(60Hz)

外形寸法 206(W)×207(H)×132(D)mm

重量 1.1Kg

替フィルター3枚付き