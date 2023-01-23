『Innovative Percussion Double Tenor Steel Drum Mallets (SW2) 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 11時 51分に出品され03月16日 11時 51分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Innovative Percussion Double Tenor Steel Drum Mallets (SW2)ブランド：Innovative Percussion商品サイズ：-inch高さ：0.7 cm横幅：7.4 cm奥行：12.6 cm重量：2250 g商品番号：SW2色：素材：