『リブドゥコーポレーション リフレ簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 S 1パック（34枚）〔×2セット〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 24分に出品され04月09日 04時 24分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リブドゥコーポレーション リフレ簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 S 1パック（34枚）〔×2セット〕



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【商品名】 （まとめ）リブドゥコーポレーション リフレ簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 S 1パック（34枚）【×2セット】 【ジャンル・特徴】 【テープ止めタイプ】横向き寝による横モレ防止を徹底追求。2つのギャザーがぴったりフィットして、流れ伝わる尿をしっかりせき止めます。 [ 16479 ] 【型番】16479 2つのギャザーがぴったりフィットして、流れ伝わる尿をしっかりせき止めるテープ止めタイプのSサイズ。 背モレ・腹モレを防止。 全面通気性シートでおむつ内部のムレを防止します。 テープが重なってもはずれにくくて安心! 約4回分約600cc 寝て過ごすことが多い方に。 サイズ：S その他仕様 全吸収量:約800cc 対象：男女兼用 吸収量：約600cc ヒップサイズ：57〜92cm シリーズ名：リフレ 吸収量目安：約4回分 ・・・続きは下へ

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