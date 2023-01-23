『GENTOS(ジェントス) LED ヘッドライト USB充電式 明るさ700ルーメン/実用点灯8時間/後部認識灯 専用充電池または単3形【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 00分に出品され03月31日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GENTOS(ジェントス) LED ヘッドライト USB充電式 明るさ700ルーメン/実用点灯8時間/後部認識灯 専用充電池または単3形



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。