『ダイワ(DAIWA) 振り出しルアーロッド CROSSBEAT SW 746TUL 釣り竿【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 05分に出品され03月17日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 振り出しルアーロッド CROSSBEAT SW 746TUL 釣り竿



【商品説明】

・原産国:ベトナム

・対応ライン(: lb) 2~6

・対応ルアー重量(g): 0.8~7

・継数(本): 6



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。