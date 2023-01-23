『ダイワ(DAIWA) 振り出しルアーロッド CROSSBEAT SW 746TUL 釣り竿【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 05分に出品され03月17日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,198円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 振り出しルアーロッド CROSSBEAT SW 746TUL 釣り竿
【商品説明】
・原産国:ベトナム
・対応ライン(: lb) 2~6
・対応ルアー重量(g): 0.8~7
・継数(本): 6
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8198円
271 入札履歴
終了
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