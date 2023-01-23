OPOVE M3 mini 筋膜リリースガン 265g超軽量 顔ケア フェイスモード搭載 7mm振幅 5種類アタッチメント 4段階振動レベル 筋膜ガン【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

【M3シリーズ最軽量モデル誕生】本体はわずか265g、持ち運びやすさが向上！老若男女どんな方にも、スキマ時間でも、心地よい振動を。

【顔にも体にも、opoveならではの新感覚ボディケア】材質や形の異なる5種類のアタッチメントを体部位に合わせてカスタマイズできます。顔や首など、通常のアタッチメントでアプローチしてはいけない部位にも使用可能なパフスポンジ形アタッチメントを付属、低速振動のフェイスモードと組み合わせて繊細な顔筋にも効果的にアプローチ。

【小さなボディに、驚くの振動力】ハイエンドのブラシレスモーター搭載、1分間に最大約3，000回のパワフル振動。ストローク（振幅）は7ｍｍとなっており、深く振動できます。

【便利なtype-c充電＆最長8時間使用可能】USBコード(type-c)で手軽に充電できる一方、約2.5-8時間使用できる大容量バッテリーが搭載。いつでもどこでも、身近でOPOVEクオリティのトータルボディケア。

【豊富なセット内容】opove M3 mini本体×1、アタッチメント×5、充電用USBコード×1、取扱説明書×1、携帯用布袋



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