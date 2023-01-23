『栗久 手作り大館 曲げわっぱ 弁当箱（キッズ）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 15時 45分に出品され04月14日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：（約）16.6cm×9.7cm×5cm

取り外し可能な仕切り付

グッドデザイン賞選定商品

材質：天然秋田スギ

生産地：日本