『コンタクトレンズ メニコン 2week プレミオ ×8箱 コンタクト メニコンプレミオ 送料無料 2ウィーク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 55分に出品され04月08日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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高酸素透過性のシリコン素材でありながら、弱点である素材の固さを克服しています。



【国内正規品】

商品説明 メニコンプレミオ2ウィーク

【使い捨てコンタクトレンズ】【2WEEK】

種別 2週間使い捨てコンタクト

発売元 メニコン

製造国 日本

医療承認Ｎｏ 22300BZX00094000

区分 高度管理医療機器

商品内容 プレミオ2week【6枚入り】×6箱

使用期限 2年以上



製品情報

BC【ベースカーブ】 8.3/8.6

DIA【レンズ径】 14.0

PWR

【近視度数】

-0.25〜-6.00

（0.25Step）

-6.50〜-13.00

(0.50Step)

+0.25~+5.00

(0.25Step)※BC8.6のみ



CT【中心厚】 0.08mm【SPH-3.00の場合】

カラー【レンズ色】 アクアブルー

広告文責：プレミアコンタクト【0178-38-9311】



【高度管理医療機器販売許可 NO 090102号】





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