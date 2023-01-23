『コンタクトレンズ メニコン 2week プレミオ ×8箱 コンタクト メニコンプレミオ 送料無料 2ウィーク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 55分に出品され04月08日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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高酸素透過性のシリコン素材でありながら、弱点である素材の固さを克服しています。
【国内正規品】
商品説明 メニコンプレミオ2ウィーク
【使い捨てコンタクトレンズ】【2WEEK】
種別 2週間使い捨てコンタクト
発売元 メニコン
製造国 日本
医療承認Ｎｏ 22300BZX00094000
区分 高度管理医療機器
商品内容 プレミオ2week【6枚入り】×6箱
使用期限 2年以上
製品情報
BC【ベースカーブ】 8.3/8.6
DIA【レンズ径】 14.0
PWR
【近視度数】
-0.25〜-6.00
（0.25Step）
-6.50〜-13.00
(0.50Step)
+0.25~+5.00
(0.25Step)※BC8.6のみ
CT【中心厚】 0.08mm【SPH-3.00の場合】
カラー【レンズ色】 アクアブルー
広告文責：プレミアコンタクト【0178-38-9311】
【高度管理医療機器販売許可 NO 090102号】
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落札価格8197円
711 入札履歴
終了
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