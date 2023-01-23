『ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 フード付きパーカー BIONIC ニットプルオーバーシャツ AOS12F08 レッド サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 16時 40分に出品され04月01日 16時 40分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 フード付きパーカー BIONIC ニットプルオーバーシャツ AOS12F08 レッド サイズ



【商品説明】

・SS、S、M、L、O、XO、2XO

・インディゴ、レッド、グリーン、ブラック、カーキ

・ポリエステル100%

・中国製



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。