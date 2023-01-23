『（正規品）speedo STW12305 SEASIDE C-B T-KNEE（ブルー） サイズ：S speedo キャンプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 11時 19分に出品され04月21日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 メーカー名：speedo(スピード)

商品名：STW12305 SEASIDE C-B T-KNEE（ブルー）

サイズ：S



メーカー品番：STW12305

JANコード：4580777415307



ブルー



S、M、L、O



ENDURANCE ECO（複合繊維（ポリエステル）65％、 ポリエステル35％）



日本



日々プールでトレーニングを重ねる学生やアクティブスイマーをサポートする、練習用スイムウエアコレクション「TurnS（ターンズ）」。毎日のトレーニングを支える高い耐塩素性・4WAYストレッチ性に加え、透けにくい厚みと柔らかな風合いを実現した、ペットボトルを粉砕して再生したリサイクルポリエステルと植物性由来原料のSOLOTEXを使用した環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したレディースニースキンです。膝上までのレッグ丈（4分丈）。別売りのカップを使用できるフック受けが付いています（※カップは付属しておりません。SpeedoのハンギングスイムカップSE32001がオススメ）。前見頃に裏地付き。Spe…