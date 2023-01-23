『Audiofly AF240 Black【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 46分に出品され03月27日 09時 46分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Audiofly AF240 Black
【商品説明】
・Clear-Talk(TM)Mic搭載プラグ:3.5mmステレオ・ミニ・プラグ（金メッキ）
・インピーダンス:16Ω感度:103dBat1kHzコード1.5mAudioflex(TM)ケーブル
・ドライバー:φ40mmネオジウムドライバー周波数:特性20Hz〜20kHz
・附属品:キャリーケース
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8197円
25 入札履歴
終了
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