『Audiofly AF240 Black【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 46分に出品され03月27日 09時 46分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Audiofly AF240 Black



【商品説明】

・Clear-Talk(TM)Mic搭載プラグ:3.5mmステレオ・ミニ・プラグ（金メッキ）

・インピーダンス:16Ω感度:103dBat1kHzコード1.5mAudioflex(TM)ケーブル

・ドライバー:φ40mmネオジウムドライバー周波数:特性20Hz〜20kHz

・附属品:キャリーケース



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。