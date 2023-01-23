『SOHAPI プール 大型 空気入れ不要 ビニールプール ペット用 子供用 プール 家庭用 屋外用 犬用プール 折りたたみ式 持ち運び便利【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 05時 40分に出品され04月04日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,197円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SOHAPI プール 大型 空気入れ不要 ビニールプール ペット用 子供用 プール 家庭用 屋外用 犬用プール 折りたたみ式 持ち運び便利
【商品説明】
・【プール&良いデザイン】?2重漏れ防止の排水口デザイン：プールの内側にはシリコンシールリングがあり、また排水栓の内側部分には水圧カバーが付着し、水とフタとの間の隙間をしっかり塞いで、二重漏れ防止の役割を果たしています。?水位線の目安ライン付き:プールには水位基準線がついていて、「最小適正」と「最大」の線値が表示されているので安心です、放水時に水があふれ出る心配はありません。?滑り止め対策：SOHAPIプールは底部だけでなく内側の周りも頑丈な滑り止め素材を使用しており、凹凸加工を入れ、ペットやお子様が水中で滑らないようになっており、安心してご使用できます。?（注意：子供やペットが遊んでいるときや
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 11.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8197円
425 入札履歴
終了
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