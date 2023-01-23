ニホンシリーズ NIHONシリーズ エレファントシロフォン <span class=titleHighl【年末の贈り物】

『ニホンシリーズ NIHONシリーズ エレファントシロフォン
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商品情報
サイズ（商品本体）：40×20×4cm（最少パーツ バチ）：23.5×2.5×2.5cm
対象年齢：2歳〜付属品セット：本体×1、バチ×2、リーフレット×1
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落札価格8196円
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終了
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