『メンズウェア フットジョイ ゴルフシャツ Modern Classic フラワーアイコンプリント半袖シャツ ＆ベースレイヤー メンズ ホワイト/ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 22時 44分に出品され04月30日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 メンズゴルフウエア

【商品名】

フットジョイ ゴルフシャツ Modern Classic フラワーアイコンプリント半袖シャツ ＆ベースレイヤー メンズ ホワイト/ブラック

FootJoy(フットジョイ)



【商品説明】

・サイズ：【メーカー公表サイズ目安】（cm）M：身長166-172、チェスト92-98、ウエスト78-84 L：身長172-178、チェスト98-104、ウエスト84-90 XL：身長172-184、チェスト104-110、ウエスト90-96 XXL：身長184-190、チェスト110-116、ウエスト96-102

・メイン素材: ポロシャツ：ポリエステル90% ポリウレタン10% ベースレイヤー：ポリエステル92% ポリウレタン8%

・特徴：吸汗速乾、抗菌消臭、UVケア、ストレッチ

・素材構成: ポロシャツ：ポリエス



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。