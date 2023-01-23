『メンズウェア フットジョイ ゴルフシャツ Modern Classic フラワーアイコンプリント半袖シャツ ＆ベースレイヤー メンズ ホワイト/ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 22時 44分に出品され04月30日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 メンズゴルフウエア
【商品名】
フットジョイ ゴルフシャツ Modern Classic フラワーアイコンプリント半袖シャツ ＆ベースレイヤー メンズ ホワイト/ブラック
FootJoy(フットジョイ)
【商品説明】
・サイズ：【メーカー公表サイズ目安】（cm）M：身長166-172、チェスト92-98、ウエスト78-84 L：身長172-178、チェスト98-104、ウエスト84-90 XL：身長172-184、チェスト104-110、ウエスト90-96 XXL：身長184-190、チェスト110-116、ウエスト96-102
・メイン素材: ポロシャツ：ポリエステル90% ポリウレタン10% ベースレイヤー：ポリエステル92% ポリウレタン8%
・特徴：吸汗速乾、抗菌消臭、UVケア、ストレッチ
・素材構成: ポロシャツ：ポリエス
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 28.30 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8196円
15 入札履歴
終了
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