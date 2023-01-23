『ラプレ ネコトイレ M ホワイト ×5 猫 トイレ 猫トイレ 猫トイレトレー 猫用トイレトレー ペットトイレトレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 03時 18分に出品され03月04日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
インテリアに調和するおしゃれなデザイン
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【商品名】 （まとめ）ラプレ ネコトイレ M ホワイト (ペット用品) (×5セット） 【ジャンル・特徴】 インテリアに調和するおしゃれなデザイン 【メーカー名】株式会社 リッチェル インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。 猫が出入りしやすいオープンタイプ。 プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。 スコップは、本体の内側に掛けることができます。 【材質・素材】ポリプロピレン 【原産国または製造地】日本 【一般分類】3：用品 【商品使用時サイズ】 本体サイズ：36×46.9×12H(cm)開口：31×39(cm)底部内寸：29×39.5(cm) 【容量】5.7L(内底から5cm)、8.9L(内底から7.7cm) 【耐熱温度】120 【キャンセル・返品について】 ・商品注文後のキャンセル
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落札価格8196円
841 入札履歴
終了
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