『ライアー・ライアー 第２巻（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 00時 06分に出品され05月09日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】／発売日：2023/12/20／SHBR-708／／［キャスト］中村源太／首藤志奈／倉持若菜［スタッフ］原作：久追遥希／キャラクターデザイン：中村ユミ／音楽：高橋邦幸／音楽：広川恵一／キャラクター原案：ｋｏｎｏｍｉ（きのこのみ）／キャラクター原案：幸奈ふな／監督：大野悟／監督：松浦直紀／シリーズ構成：豊田百香／色彩設計：油木安弥／美術監督：朴智宇／テクニカルディレクター：蔡伯崙／編集：柳圭介／音響監督：納谷僚介／音楽制作：ＭＯＮＡＣＡ ＣｙｂｅｒＡｇｅｎｔ／アニメーション制作：ＧＥＥＫＴＯＹＳ／＜収録内容＞