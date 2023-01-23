光速電神アルベガス　ＶＯＬ．２＜完＞【カレンダー 2025の人気アイテム】

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【DVD】アルベガス(アルベガス)／発売日：2023/03/08／DUTD-8954／／［キャスト］古川登志夫／堀秀行／鶴ひろみ／塩屋浩三／蟹江栄司／つかせのりこ／川島千代子／間嶋里美［スタッフ］企画：小野耕人／企画：及部保雄／企画：富田泰弘／企画：小湊洋市／原案：八手三郎／脚本：酒井あきよし／脚本：上原正三／演出：森下孝三／演出：佐々木正光／音楽：渡辺宙明／キャラクターデザイン：影山楙倫／メカニックデザイン：大畑晃一／メカニックデザイン：ひおあきら／メカニックデザイン：小原髪夫／シリーズディレクター：森下孝三／製作担当：蕪木登喜司／演出：松浦錠平／演出：松下健吉／＜収録内容＞