『松本伊代／４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ “トレジャー・ヴォイス”（生産限定盤）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ＋ＤＶＤ＋ＣＤ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 24分に出品され03月12日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】松本伊代(マツモト イヨ)／発売日：2023/02/08／VIZL-2142／／松本伊代／＜収録内容＞［1］(1)くれないホテル(2)ワンダフル・ハート(3)虹色のファンタジー(4)ポニーテイルは結ばない(5)ラブ・ミー・テンダー(6)シンデレラ・ハネムーン(7)チャイニーズ・キッス(8)太陽がいっぱい(9)恋のＫＮＯＷ−ＨＯＷ(10)流れ星が好き(11)信じかたを教えて(12)サヨナラは私のために(13)すてきなジェラシー(14)ミスマッチ(15)イエスタデイ・ワンス・モア(16)あなたに帰りたい(17)ビリーヴ(18)センチメンタル・ジャーニー(19)マイ・ブラザー （ボーナスＬＩＶＥ映像（１ｓｔステージより））(20)真夏の出来事 （ボーナスＬＩＶＥ映像（１ｓｔステージより））(21)時に愛は （ボーナスＬＩＶＥ映像（１ｓｔステージより））(22)センチメンタル・ジャーニー （ボーナスＬＩＶＥ映像（１ｓｔステージより））(23)イエスタデイ・ワンス・モア （Ｍｕｓｉｃ Ｖｉｄｅｏ） （ボーナス映像）(24)センチメンタル・ジャーニー （４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｖｅｒｓｉｏｎ） （ボーナス映像（Ｍｕｓｉｃ Ｖｉｄｅｏ））(25)くれないホテル （ボーナス映像（Ｍｕｓｉｃ