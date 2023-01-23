『MARUTO 新型Dスタイル02 スウィートレインカバー 後用 D-5RD2 ベージュ 47 x 39.5 x 7 cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 17時 39分に出品され04月03日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用! シックな2色でおしゃれにお出かけ! のびのびマイルーム! 空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々! カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン

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新型Dスタイル02

スウィートレインカバー

後用

D-5RD2

ベージュ

47

x

39.5

x

7

cm