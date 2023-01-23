イナズマイレブン　オリオンの刻印　ＤＶＤ　ＢＯＸ　第１巻【新年の贈り物】

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【DVD】イナズマイレブン(イナズマイレブン)／発売日：2019/08/23／ZMSZ-13411／／［キャスト］村瀬歩／神谷浩史／福山潤／竹内順子／野島裕史／吉野裕行／大町知広／増田俊樹／武内駿輔／斉藤壮馬／水島大宙／梶裕貴／西墻由香／櫻井孝宏／宮野真守／高橋李依／三宅健太／鈴村健一／疋田高志／中村悠一［スタッフ］総監督：日野晃博／原案、シリーズ構成：日野晃博／原作：レベルファイブ／チーフディレクター：かまくらゆみ／キャラクターデザイン原案：長野拓造／アートコンセプト：荒川政子／キャラクターデザイン：池田裕治／キャラクターデザイン：中野繭子／キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子／音響監督：三好慶一郎／音響監督：原口昇／音楽：光田康典／アニメーション制作：オー・エル・エム／＜収録内容＞