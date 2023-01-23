『オーディオ機器 Douk Audio T3 PRO MM フォノ ステージ プリアンプ Mini ステレオ 真空管プリアンプ Phono【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 59分に出品され03月11日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Douk Audio T3 PRO MM フォノ ステージ プリアンプ Mini ステレオ 真空管プリアンプ Phono



【商品説明】

・MM信号入力および3.5mm AUX入力（優先）により、MMフォノプリアンプおよび真空管プリアンプとして使用でき、MMレコードプレーヤー、スマートホン、TV、MP3プレーヤー、CDプレーヤー、DACなどの多くのオーディオデバイスとの接続も可能になりました。

・ゲイン調整スイッチ（OFF-39dB-42dB-45dB）を使用すると、さまざまなオーディオ信号とよりよく一致するのに便利です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・優れたシールド性能を備えたアルミニウム合金シャーシとロスレス伝送を備えた金メッキ端子は、MMレコードプレーヤーやその他のオーディオソースに最適です。



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。