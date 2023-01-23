『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ブラックヘッド ドルフィンウェッジセミグースタイプ DW-120GB HEAD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 07時 05分に出品され05月08日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック フリーサイズ DW-120GB

・・GolfClubLoft:52 度GolfClubFlex:ユニフレックス

・ロフト角:52

・バンス角:トゥ 1.0 センター:6.0 ヒール:1.0

・ライ角:63

・素材:軟鉄

・対象シーズン: オールシーズン