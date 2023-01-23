『テニスラケットスタンド テニスラケット ラケットスタンド ラケット台 収納 6本掛け 折りたたみ式 日本製 Joyfactory【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 16時 04分に出品され03月02日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テニスラケットスタンド テニスラケット ラケットスタンド ラケット台 収納 6本掛け 折りたたみ式 日本製 Joyfactory



【商品説明】

・【商品サイズ】W30.8×D34×H65.2cm

・【材質】スチール製(サテン塗装)

・【製造国】日本製

・ラケット６本収納可！折りたたみ式なので、収納・移動もカンタン！

・硬式テニス・ソフトテニスのラケット収納スタンド

X09BTVP69S



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 74.59 cm

重量 : 2.89 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。