『テニスラケットスタンド テニスラケット ラケットスタンド ラケット台 収納 6本掛け 折りたたみ式 日本製 Joyfactory【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 16時 04分に出品され03月02日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テニスラケットスタンド テニスラケット ラケットスタンド ラケット台 収納 6本掛け 折りたたみ式 日本製 Joyfactory
【商品説明】
・【商品サイズ】W30.8×D34×H65.2cm
・【材質】スチール製(サテン塗装)
・【製造国】日本製
・ラケット６本収納可！折りたたみ式なので、収納・移動もカンタン！
・硬式テニス・ソフトテニスのラケット収納スタンド
X09BTVP69S
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 74.59 cm
重量 : 2.89 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8196円
506 入札履歴
終了
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