『Kanical ペット犬トレーニングホイッスル 吠え防止 犬の樹皮コントロール パトロール超音波防音 防音 撃退器【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 03分に出品され03月04日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kanical ペット犬トレーニングホイッスル 吠え防止 犬の樹皮コントロール パトロール超音波防音 防音 撃退器



【商品説明】

・このホイッスルで犬のコマンドを教えましょう。

・ユニークなサウンドと周波数。

・犬がラインから出るたびにコントロールできます。

・犬に電話をかけたり、吠えたりするのを防ぎます。

・犬を訓練するときに最適なツールです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。