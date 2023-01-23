『ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ブラック HPH-150B 電子楽器の音色を忠実に再現 フラットな音質で演奏できる楽器用オープンエア型モニ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 20時 08分に出品され03月22日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ブラック HPH-150B 電子楽器の音色を忠実に再現 フラットな音質で演奏できる楽器用オープンエア型モニ



【商品説明】

・プラグ：3.5mmL型ステレオミニ＋6.3mm変換ステレオプラグ（ネジ式）、質量：163g（ケーブル含む）

・付属品：6.3mm変換ステレオプラグ（ミニプラグ→標準プラグ）、ケーブル長：2.0m（左側片出し）

・型式：オープンエアーダイナミック型、ドライバー口径：40mm

・長時間の使用でも疲れにくいオープンエアー型ヘッドホン

・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。



【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 16.76 cm

奥行 : 23.88 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。