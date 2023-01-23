『IJUN財布 二つ折り レディース がま口 小銭入れ付き 植物タンニンなめし牛革 ビンテージ加工 カジュアル ヴィンテージ プレゼント ラッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 25分に出品され03月10日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

IJUN財布 二つ折り レディース がま口 小銭入れ付き 植物タンニンなめし牛革 ビンテージ加工 カジュアル ヴィンテージ プレゼント ラッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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