『IJUN財布 二つ折り レディース がま口 小銭入れ付き 植物タンニンなめし牛革 ビンテージ加工 カジュアル ヴィンテージ プレゼント ラッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 15時 25分に出品され03月10日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
IJUN財布 二つ折り レディース がま口 小銭入れ付き 植物タンニンなめし牛革 ビンテージ加工 カジュアル ヴィンテージ プレゼント ラッ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8196円
401 入札履歴
終了
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