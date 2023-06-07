『CAWAII Sから3L対応 紐ベルト付き クールな配色のカラーブロックティアードワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 15時 29分に出品され03月15日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



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肩幅 37 cm



身幅 62 cm



着丈 116 cm



袖丈 26 cm



袖口 32 cm



アームホール 50 cm



前下がり 5 cm



素材



素材 ポリエステル100％



手洗い 可



伸縮性 あり



透け感 なし



裏地 なし



ポケット なし



メール便 不可



生産国 中国



モデル / 155cm 42kg















































































































































































































































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商品カテゴリ CAWAII cawaii ファッション レディースファッション ワンピース、チュニック ワンピース

販売期間 2023/6/7 12:00から

商品コード w60184ps

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ワンピース、チュニック タグ CAWAII

Sから3L対応



紐ベルト付き

クールな配色のカラーブロックティアードワンピース