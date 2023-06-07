『CAWAII Sから3L対応 紐ベルト付き クールな配色のカラーブロックティアードワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 15時 29分に出品され03月15日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,196円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|肩幅 37 cm
身幅 62 cm
着丈 116 cm
袖丈 26 cm
袖口 32 cm
アームホール 50 cm
前下がり 5 cm
素材
素材 ポリエステル100％
|手洗い 可
伸縮性 あり
透け感 なし
裏地 なし
ポケット なし
メール便 不可
生産国 中国
モデル / 155cm 42kg
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商品カテゴリ
販売期間
2023/6/7 12:00から
商品コード
w60184ps
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落札価格8196円
891 入札履歴
終了
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