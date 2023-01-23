『スリクソン 22年秋冬モデル ゴルフ ロングパンツ PRACTICE ウエストゴム仕様 吸汗速乾 ストレッチ UVケア(UPF15以上) 動【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 18分に出品され03月04日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリクソン 22年秋冬モデル ゴルフ ロングパンツ PRACTICE ウエストゴム仕様 吸汗速乾 ストレッチ UVケア(UPF15以上) 動



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・標準

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。